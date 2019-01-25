Son Dakika Haberleri: Kütahyaspor'dan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

Kütahyaspor'dan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

33 dakika önce

Kütahyaspor Kulübü Başkanı Turgay Esendemir ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahyaspor'dan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Kütahyaspor Kulübü Başkanı Turgay Esendemir ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağanüstü kongre ile Kütahyaspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Turgay Esendemir kabullerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür ederek çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahyaspor Kulübü Başkanı Turgay Esendemir ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Kamil Saraçoğlu, KÜTAHYASPOR, Spor
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