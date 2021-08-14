Kutlama bu kez onlar için!

Balonlar, konfetiler, sevdiği oyuncaklar, en sevdiği arkadaşları... Belki neler 'döndüğünü' anlamıyor, bu kalabalığın kendisi için toplandığını bilmiyor ama olsun... Pasta varsa ve o gün her zamankinden daha çok oyun oynayabiliyorsa değmeyin keyfine! Veteriner hekim Haluk Çepoğlu'na pasta seçimi yaparken içerikte nelere dikkat etmemiz gerektiğini sorduk, veteriner hekim Volkan Alaşlı ise ideal bir doğum günü için yapılabilecekleri anlattı.

VETERİNER ONAYLI MENÜ

Pati Chef, İstanbul

Fenerbahçe'deki pet pastanesi Pati Chef'te cupcake, jelibon, macaron, ödül bisküvisi ve dondurma gibi ürünlerin yanı sıra mama üretimi de yapılıyor. Ürünleri doğal ve koruyucu madde içermiyor, şekersiz hazırlanıyor. Reçeteler veteriner onaylı. Pasta fiyatları 170-230 lira arasında değişiyor. Bursa'da da şubeleri var.

Instagram: @patichef.tr; 0553 063 86 41

ARKADAŞLARI DA KATILSIN

Jack's Dog Cafe, İstanbul

Burada tüm köpekler serbestçe dolaşıp oynayabiliyor. Bunun için 3 ayrı alanları var, böylece küçük ve büyük ırklar veya birbiriyle anlaşamayanlar için güvenli bir ortam sağlanabiliyor. Hafta sonları aynı ırklar birbirleriyle tanışsın diye poodle, maltese, golden köpek buluşmaları yapılıyor. Her yılbaşında geleneksel bir parti de cabası... Patili dostunuzun doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte burada kutlayabilirsiniz. Ona özel bir doğum günü pastası hazırlanıyor, süslemeler müşteriye ait. Doğum günü pasta fiyatı 180 lira.

Instagram: @cafejacksdog; 0533 490 90 11

BAKIM ÜRÜNLERİ DE VAR

Skati Coffee House Cafe & Pet Store, İstanbul

Suadiye'deki mekanda minik dostlarımız için ev yapımı ve sağlıklı yiyecekler, doğum günü partileri, arkadaş buluşmaları, pet kuaförü, pet store (kıyafet, aksesuar, mama, bakım ürünleri vb.) hizmetleri var. Pastaların fiyatı 200 liradan başlıyor, 350 liraya kadar çıkıyor.

Instagram: @skaticoffeehouse; 0531 273 91 18

ÇEŞİT ÇEŞİT PASTALAR

Alice Pet Bakery, İstanbul

Hayvanlar için pancarlı, naneli-tavuklu, fıstıklı, yabanmersinli, peynirli, havuçlu, ciğerli, tavuklu, balkabaklı, brokolili, elmalı, çilekli ve muzlu mama çeşitleri yapıyorlar. Ürünlerde organik yoğurt, organik yumurta, zeytinyağı, un (buğday veya çavdar) oluyor. Doğum günü pastası da hazırlanıyor. İster etli, ister sebzeli, ister meyveli bir pasta seçebilirsiniz. Fiyatlar 200-350 lira arasında... Özel kuryeyle evinize de gönderebiliyorlar.

Instagram: @alice_pet_bakery; 0533 276 24 66

PARTİLER ÜCRETSİZ

Happy Pets Ankara Otel, Ankara

Çayyolu'nda kedi ve köpeklere konaklama ve kreş hizmeti veren otel, ayrıca bir sosyalleşme mekanı... Özel doğum günü kutlamaları yapılıyor ama pasta ve süslemeleri ailelerin getirmesi gerekiyor. Partilerden herhangi bir ücret alınmıyor.

Instagram: @happypetsankaraotel; 0553 304 53 44

KEDİLER NE İSTEDİKLERİNİ SÖYLER, SİZ SADECE TALİMATLARI İZLEYİN

Serhat Demirel, Hürriyet gazetesi 'Mekanın Sahibi' köşesi yazarı

Dünyanın en zeki canlıları olsalar da uzmanlar köpeklerde bizdeki gibi zaman mefhumu olmadığını söylüyor, yani doğum günü heyecanını bizim gibi yaşamıyorlar. Ama onları doğum günlerinde şımartmanın nesi kötü olabilir ki? Parkta koşturmayı seviyorsa oraya gitmek, sevdiği kurabiyelerden yedirmek, oynamayı sevdiği oyuncaktan almak gibi jestler, yapılabilecek en güzel şeyler arasında... Peki, kediler için ne yapabiliriz? Onlar size ne yaptıracaklarını bilirler. Siz talimatları izleyin, yeter.

BALKABAĞI VE EV YAPIMI YOĞURT KULLANABİLİRSİNİZ

Dr. Veteriner hekim Haluk Çepoğlu, Vetmemorial Veteriner Kliniği

Kedi ve köpeklerdeki sindirim sistemi insanlarınki gibi değil. Onların yiyeceği pastalarda bitter çikolata olmamalı, bitter çikolata içerdiği 'teobromin' nedeniyle riskli bir üründür. Vanilya özütü de alkol içermesi sebebiyle kullanılmaması gereken bir diğer madde. Yağ olarak Hindistan cevizi yağı veya saf zeytinyağı kullanılabilir, avokado yağından kaçınılmalı. Kızılcık, elma, muz, ahududu ya da yabanmersini tercih edebilirsiniz ama meyveler bol miktarda şeker içerdiğinden dozunu minimumda tutmakta fayda var. Un olarak yulaf unu veya nohut unu tercih edilebilir. Ev yapımı yoğurt ve şekersiz hazırlanmış balkabağı püresi de köpeklere hazırlanacak pastalar için uygun malzemeler.

HEDİYESİNİ KENDİ SEÇSİN

Veteriner hekim Volkan Alaşlı, Veticana Veteriner Kliniği

Doğum günü için bazı arkadaşlarınızı, arkadaş canlısı köpekleriyle birlikte kutlamaya davet edin. Partinizi dışarıda yapacaksanız, dostlarınızın taze suya ve gölgeye erişebildiğinden emin olun.

Köpeğinize doğum günü için ekstra özel bir hediye almak istiyorsanız, onu bir evcil hayvan dükkanına götürün, kendi hediyelerini seçmelerini sağlayın.

Köpeğiniz günlük yürüyüşlerini ne kadar seviyor? Birlikte yeni bir yürüyüş parkuru keşfedebilir veya onu yeni bir parka götürebilirsiniz. Etraftaki yeni ve heyecan verici kokuları almaları için onlara zaman vermeyi unutmayın.

Köpeklerimiz oyun oynamayı sever ve doğum günlerinde ekstra oyunlara katılmak onlar için eğlenceli bir gün geçirmenin basit bir yoludur. Mesela frizbi, saklambaç, halat çekme gibi....

Kedinizin doğum gününü kutlayacaksanız, yeni oyuncaklarla ve bire bir oyun oynayarak onu şımartın. Çeşitli çiğneme bisküvileri ve gevrek ikramlar da için iyi olacaktır. Mamayla kolay bir kedi pastası yapabilirsiniz.

EVE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ

Rafet İnce, PetChef kurucusu & şef

Yaklaşık 5 yıldır, minik dostlarımın beslenmesiyle ilgili araştırmalar yapıyorum. Şeflik deneyimim ve evcil hayvanların beslenmesiyle ilgili bu bilgileri bir araya getirip PetChef'i kurduk.

Pendik'teki 800 metrekarelik üretim tesisimizde 60 çeşit sağlıklı ürün hazırlıyoruz. Yiyeceklerimiz koruyucu veya diğer tat arttırıcı maddeleri içermiyor. Yemeklerimizdeki protein, tahıl veya soyadan değil, gerçek etten yapılıyor.

Vegan, vejetaryen ve etçil olmak üzere farklı çeşitlerde pastalarımız var. Şeker hamuru, gıda boyası, şanti gibi ürünlerle hazırlanan pastalar minik dostlarımıza zarar veriyor. Biz et, sebze, yoğurt, kefir ve keten tohumu gibi doğal ürünlerle sağlıklı yaş pastalar yapıyoruz. Ürünlerimizi petchef.com.tr adresinden sipariş edebilirsiniz. Dostlarımızın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış raw (çiğ) ve doğal mamalar ve sağlıklı atıştırmalıkları donmuş şekilde ve vakumlu ambalajda evinize getiriyoruz.