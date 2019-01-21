Son Dakika Haberleri: Kutlamalar İçin İniş Yapan Helikopter, Gösteri Alanına Düştü

Kutlamalar İçin İniş Yapan Helikopter, Gösteri Alanına Düştü

2 saat önce

– Mali'de, 20 Ocak'ta kutlanan Mali Ordu Günü kutlamalarının hazırlığı sırasında bir helikopter düştü.

Kutlamalar İçin İniş Yapan Helikopter, Gösteri Alanına Düştü, System.String[]
– Mali'de, 20 Ocak'ta kutlanan Mali Ordu Günü kutlamalarının hazırlığı sırasında bir helikopter düştü.

Hava Kuvvetlerine ait Z9 helikopteri, Kati'de bulunan ordugahta hazırlıklar sırasında hatalı iniş yaparak kaza yaptı. Helikopterde bulunan 2 pilot hemen bir sağlık merkezine götürüldü. Kaza sonrası yetkililerin yaptığı açıklamada, 2 pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazanın sebebinin bilinmediği ve kazaya dair araştırma başlatıldığı duyuruldu. - Mali

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Ordu, Helikopter, Dünya
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