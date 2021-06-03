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Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme - Son Dakika

Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme

03.06.2021 16:11

Yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker'in 7. videosunda Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından, Adalı'ya gönderilen tehdit dolu bir mektup ortaya çıktı. Suçlayıcı ifadelerin yer aldığı mektupta Adalı'nın kendisi dışında karısının da tehdit edildiği görülüyor.

Sedat Peker, yayınladığı 7. videoda gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Peker, Adalı'yı Korkut Eken'in başında bulunduğu bir ekibin öldürdüğünü öne sürmüştü. Peker'in iddiaları ise Kıbrıs basınında büyük yankı uyandırdı. Son olarak Kıbrıs Postası tarafından, Adalı'ya yönelik o dönemde yazılmış bir tehdit mektubu ortaya çıkarıldı.

EŞİNİ DE TEHDİT EDİYOR

Cinayet dosyasında da bulunduğu düşünülen ve "Türk'ün Kahramanları" imzasını taşıyan mektupta sadece Kutlu Adalı değil, eşi İlkay Adalı'nın da tehdit edildiği belirtildi.

MEKTUPTA HERHANGİ BİR TARİH YOK

Üzerinde herhangi bir tarih bulunmayan, ancak cinayetten kısa bir süre önce gönderildiği düşünülen mektubun, "Ey Gafiller, Bay, Bayan, Mutlu ve İlkay Adalı" şeklinde hitapla başladığı görülüyor.

MEKTUBU KİMİN GÖNDERDİĞİ BİLİNMİYOR

Habere göre, mektubun kimin tarafından gönderildiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yokken, mektubun dosyalama tarihinde bulunan 7 Mayıs 2001 tarihi ve 'Adalı-Meclis' ibaresi, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde 2001'de ikinci kez kurulan ancak sonuçsuz kalan cinayeti araştırma komitesinin dokümanları arasında olabileceğine işaret ediliyor.

Mektupta yer alan ifadeler şöyle:

"Biz Doğu, Güneydoğu Anadolu'muzda, kahramanca Türklüğe yakışır bir şekilde Ermeni bozuntusu kuyruklu vahşi Kürtlerle uğraşırken, siz Yavru Vatanda karı-koca, hem de basın vasıtasıyla Türkiye ve Türklere karşı adeta Rum yanlısı hareket ve hakaretlerde bulunuyorsunuz. Kanınız Türk kanı olsaydı kesinlikle yapmazdınız, ne çabuk kahpe Rum'un zulmünü, tecavüzlerini unuttunuz. Sizi Rum çizmesinden kim kurtardı, utanmazlar, kanı bozuklar, unutmayın ki Bir Türk Dünyaya Bedeldir. Anadolu ve Kıbrıs, yüce Türk Milletinindir. Türk kanı taşımıyorsanız, defolun kahpe Rum'a! Sakin olun hareketlerinizi düzeltin."

İşte Adalı'ya gönderilen o mektup;

Kutlu Adalı cinayetinde yeni gelişme! Kendisine gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı
Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme

Sedat Peker, Kıbrıs, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kutlu Adalı'ya gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı! Cinayette yeni gelişme - Son Dakika


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