Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada - Son Dakika

Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

28.10.2020 21:07

- Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada Kütahya'da, Yıldırım Beyazıt'ın eseri Ulu Camii'nde, Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.

- Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

KÜTAHYA - Kütahya'da, Yıldırım Beyazıt'ın eseri Ulu Camii'nde, Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kutlu doğumu, Kütahya'nın tarihi camilerinden biri olan Ulu Camii'nde Korona virüs tedbirleri kapsamında özel programlarla idrak edildi. Duaların edildiği ilahilerin söylendiği naatların okunduğu camide Müslüman alemi en kutlu gecelerden birini yaşadı.

Programda Korona virüs salgını ve hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Bugün sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın yeryüzünü teşriflerinin yıldönümüdür. Cenab-ı Hak, idrak edeceğimiz Veladet-i Nebi'yi tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın.Bundan 14 asır önce, yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldığı, cehalet girdabında insanlığın yolunu ve yönünü kaybettiği karanlık bir dönemde; Peygamberimiz (SAV), adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif etmiştir.

İnsanlık, onun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erişmiş; onun örnekliğiyle merhametle ve izzetle tanışmıştır. O, Allah'ın varlığa merhametinin bir tecellisidir" dedi.

Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

Yıldırım Beyazıt, Mevlit Kandili, Ulu Camii, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir maçında sakatlanan Neymar oyuna devam edemedi İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı
Bakan Koca'dan 12 bin sağlık personeli alımı müjdesi Bakan Koca'dan 12 bin sağlık personeli alımı müjdesi         
21:48
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım         
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota         
20:21
Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100 maçına çıktı         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 22:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei