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Kutlu Zaferin 99. Yılı kutlanıyor - Son Dakika

Kutlu Zaferin 99. Yılı kutlanıyor

06.09.2021 12:06
Kutlu Zaferin 99. Yılı kutlanıyor, System.String[]

6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İnegöl, bu zaferin 99'uncu yıldönümünü kutluyor. Kutlamalar, bu sabah düzenlenen resmi törenlerle start aldı.

Çelenk törenin konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, büyük zaferlerin ardında büyük inançlar olduğuna vurgu yaparak; "Zaferin 99. yılında bugün; gözlerimizde şerefli bir hüzün, kalbimizde aynı haleti ruhiye saklıdır" dedi.

İnegöl, 6 Eylül 1922 tarihinde yazılan kahramanlık destanıyla düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor. 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü etkinlikleri bu sabah 09.30'da gerçekleştirilen resmi törenlerle başladı. Atatürk Anıtında gerçekleştirilen çelenk sunma törenleri sonrası şehitlik ziyareti yapıldı.

ÇELENK TÖRENİ YAPILDI

6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında sabah 09.30'da Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene; Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri katıldı. Törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi ve İnegöl Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İNEGÖL, TARİHE ŞAHİTLİK EDEN MİHMANDAR

Anıtta yapılan tören, Belediye Başkanı Alper Taban'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti. Tarihi bir günün yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Başkan Taban, "Bugün 6 Eylül… İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü! Büyük zaferlerin ardında, büyük inançlar vardır. İnegöl'ümüzün tarihe şahitlik etmiş, kuruluştan kurtuluşa uzanan kadim şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. İnegöl, tarihe şahitlik eden mihmandar. İnegöl, ticaretin dünyaya açılan kapısı. İnegöl, tarımda bereketli toprakları ve ticaret kervanlarının geçiş yolları. Turizmde şifalı inci Oylat'ı. Ayçekirdeğinin membaı. Mutfağında lezzetin, sokağında kardeşliğin varlığı demek. İnegöl melekler şehri. İnegöl Turgut ili. Osmanlı'nın imparatorluğa açılan kapısı. İnegöl, yeşilin ve şifanın merkezi. Lezzetin ev sahibi. Dün olduğu gibi bugün de tarihin en güzel şahidi demek. İnegöl Sungurpaşa'nın, Baş Vezir İshakpaşa'nın, Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın, inancın ve kararlı mücadelenin şehri… Kurtuluş Komutanı Şükrü Naili Paşa'nın emaneti demek" dedi.

İNEGÖL, ACI İMTİHANLARLA SINANDI

İşgal ve kurtuluşun hikayesinden de bahseden Taban, "Milli Mücadelenin kırılma noktalarından biri olan Büyük Taarruz ile başlayan ve dalga dalga yayınlan bir kurtuluş harekatı, 99 yıl önce bugün İnegöl için anlam bulmuştur. 22 Haziran 1920 tarihinde Yunan ordusunun kıyı Ege'den hareketiyle birlikte, Ekim 1920'de İnegöl işgale uğramıştır. Yunan harekâtı karşısında Bursa ve çevresinde bulunan Türk birlikleri ise daha güvenli olan Bozüyük-İnönü mevzilerine çekilmek zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra ise Yunan birlikleri İnönü Savaşları ve Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sırasında İnegöl'ü işgal ederek İnönü Mevziilerinde Türk birlikleri ile karşı karşıya gelmiştir. Ayrıca Yunan ordusu her geri çekilişte İnegöl üzerinden Bursa istikametine çekilmiştir. Coğrafyanın bu konumu nedeniyle İnegöl, Türk Milli Mücadelesinde Yunan tahribatına en fazla uğrayan yerlerden birisi olmuştur. Kadim şehrimiz, bir yılı aşkın süre düşman işgali altında kalır. Bu zaman zarfında İnegöl, çok acı imtihanlarla sınanır. Nihayet 1922 yılının 1 Eylül sabahı bozguna uğrayan düşman,hızla geriye çekilmeye başlar. Mürettep süvari tümenimiz, 6 Eylül 1922 Çarşamba günü saat 05.00'te Mezit-Tahtaköprü yolu ile İnegöl'e hareket eder. 3. Kolordu komutanı Şükrü Naili Paşa da aynı gün Çitli'ye gelir. Saat 10.45'te keşif bölüğünden alınan raporda, İnegöl'ün geri alındığı ve Yunanlıların Bursa doğrultusunda çekildikleri belirtilir" diye konuştu.

"ZAFERİN 99. YILINDA GÖZLERİMİZDE ŞEREFLİ BİR HÜZÜN, KALBİMİZDE AYNI HALETİ RUHİYE SAKLIDIR"

"Aziz milletimizin tarihinde; adaletle hükmetmek, esareti kabul etmemek ve zaferlerle dolu şanlı bir tarih yatar" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, "6 Eylül 1922'de de İnegöl, iman varsa imkan vardır diyerek kıyama kalkan ordusu ve milletiyle varlığı için bağımsızlık mücadelesi vermiş ve bu mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır. Zaferin 99. yılında bugün; gözlerimizde şerefli bir hüzün, kalbimizde aynı haleti ruhiye saklıdır. 99. kurtuluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Kurtuluş meşalesini yakan tüm şehit ve gazilerimizi, aziz milletimizi, canını bu topraklara emanet bırakan, manevi izleriyle bu şehre rehber olan, bu topraklara gönül veren tüm geçmişlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İnegöl'ümüzün 99. kurtuluş yılını kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ YAPILDI

Konuşma sonrası tören Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde devam etti. Burada da Kuran Tilaveti yapılıp dualar edildi.

KURTULUŞ KONSERİNDE OĞUZHAN KOÇ İNEGÖLLÜLERLE BULUŞACAK

İnegöl Belediyesi, kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında akşam 19.30'da AVM önünden başlayıp kültür parkta son bulacak bir kortej yürüyüşü düzenleyecek. 21.00'da da Oğuzhan Koç, kurtuluş özel konserinde İnegöllülerle buluşacak.

Kutlu Zaferin 99. Yılı kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk, İnegöl, Yunan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kutlu Zaferin 99. Yılı kutlanıyor - Son Dakika


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