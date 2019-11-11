Son Dakika Haberleri: Kutluşar Barajı'yla ekonomiye 2 milyon liralık katkı sağlanacak
Son Dakika Ekonomi Kutluşar Barajı'yla ekonomiye 2 milyon liralık katkı sağlanacak

Kutluşar Barajı'yla ekonomiye 2 milyon liralık katkı sağlanacak

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından "GÖLSU" Projesi kapsamında yapımı devam eden Kutluşar Barajı ile 2 bin 920 dekar tarım arazisi sulanacak.

Kutluşar Barajı'yla ekonomiye 2 milyon liralık katkı sağlanacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından "GÖLSU" Projesi kapsamında yapımı devam eden Kutluşar Barajı ile 2 bin 920 dekar tarım arazisi sulanacak.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Şabanözü ilçesinde yapımı devam eden Kutluşar Barajı'nda depolanacak su ile 2 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Aydın, barajın temelden yüksekliğinin 43 metre olduğunu, 900 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu ifade etti.

Projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 62 seviyesinde olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanacak. Yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomide yıllık 2 milyon 160 bin Türk lirası gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Devlet Su İşleri, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:46:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kutluşar Barajı'yla ekonomiye 2 milyon liralık katkı sağlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]