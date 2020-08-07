KUTO Başkanı Akdoğan, "Kuşadası Alman misafirleri ağırlamaya hazır"

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Almanya'nın korona virüsten dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırması ile ilgili yaptığı açıklamada, Kuşadası'nın güvenli turizm sertifikalı otellerle misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti.

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, yaşanılan salgın sürecinin her sektörü olumsuz etkilediğini ancak en büyük etkiyi turizm sektörünün yaşadığını söyledi. Almanya'nın seyahat uyarısını turizm bölgelerine yönelik kısmen kaldırmasını değerlendiren KUTO Başkanı Akdoğan, " Her sektör salgın sürecinden olumsuz etkilendi ama turizm sektöründe özellikle kaybolan zamanı geri getirmek mümkün değil. Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme bağlı ilçemiz için Almanya'dan gelen Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılması haberi bizi çok mutlu etti. Kuşadası, güvenli turizm sertifikalı otelleri ve diğer sektörleri ile Alman misafirlerini ağırlamaya hazır. Umarız önümüzdeki günlerde, turizm sektöründe açılan yaralar biraz kapanır. Kuşadası'nda Almanya'dan, diğer ülkelerden ve yurt içinden gelecek misafirlerimizi, önlemlerimizi alarak ağırlamaya hazırız. Misafirlerimizin de önlemlere uyarak Kuşadası'nın doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri içinde güvenli, sağlıklı bir tatil geçirmesi mümkün " dedi. - AYDIN