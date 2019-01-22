Son Dakika Haberleri: Kuto Başkanı Akdoğan, Türkiye Ekonomi Şurasına Katıldı

Kuto Başkanı Akdoğan, Türkiye Ekonomi Şurasına Katıldı

1 saat önce

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan (KUTO, TOBB'da yapılan Türkiye Ekonomi Şurasına katıldı.

Kuto Başkanı Akdoğan, Türkiye Ekonomi Şurasına Katıldı, System.String[]
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan (KUTO, TOBB'da yapılan Türkiye Ekonomi Şurasına katıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın da katıldığı Şura'da, iş dünyasının temsilcileri, sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkanı buldu.

Her bölgenin belirlenen sorunlarının kendi temsilcileri tarafından iletildiği şurada, Ege Bölgesi'nde temsil edilen 8 il ve 65 oda borsa adına iletilen sorunlar arasında; finansmana erişimde, döviz ve faiz artışlarında yaşanan ciddi sıkıntılar, istihdam üzerindeki yükler, yat turizminde de KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi, Türkiye- AB ilişkilerinde iktisadi alanda somut adımlar atılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize diyaloğu konusunda adımlar atılması, peşin verginin kaldırılması, Türk turizmine yeni atılım yaptırmak için kurulan, kamu- özel işbirliğiyle yönetilecek Turizm Geliştirme Fonu'nda özel sektörü temsilen turizm işletmelerinin yasal temsilcileri olan TOBB ve TOBB'a bağlı Odaların da yer alması ve bölge genelindeki diğer sorunlar ilk ağızdan iletildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Kuşadası Ticaret Odası, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi
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