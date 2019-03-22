Son Dakika Haberleri: Kuto Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın'da İstihdam Seferberliği Toplantısına Katıldı

Kuto Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın'da İstihdam Seferberliği Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Aydın ili Oda-Borsalarının organizasyonu ile düzenlenen İstihdam Seferberliği Aydın İş Dünyası Buluşması; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.

Kuto Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın'da İstihdam Seferberliği Toplantısına Katıldı, System.String[]
Aydın ili Oda-Borsalarının organizasyonu ile düzenlenen İstihdam Seferberliği Aydın İş Dünyası Buluşması; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla Aydın Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Aydın ve çevre il ve ilçelerin Oda ve Borsa Başkanları, kurum müdürleri ile Aydın bölgesi iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı programda; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Başkan Yardımcıları Bülent İlbahar ve Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Dikkaya, Seydi Yıkılmaz, Müslüm Yıldırım, Aydın Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hibeti Zeytin, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri Şükrünaz Yeşilçay, Mehtap Okutan ve Aydın Genç Girişimciler İl İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Aytar'da hazır bulundu. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi AYTO Başkanı Hakan Ülken'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Evliya Çelebi'nin dediği gibi "dağlarından yağ, ovalarından bal akan" şehir Aydın'da yaşayanların çok şanslı olduğunu belirttiği konuşmasında, Aydın'ın bir bakanı olmasının önemine değindi ve İstihdam Seferberliği kapsamında verilen teşvikler ve destekler hakkında bilgi verdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'de, istihdam seferberliği için gerekenlerin yapılacağını ve Aydınlı iş insanlarıyla istişarelerin devam edeceğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce başlattığı istihdam seferberliğine bu yıl da hız kesmeden devam edildiğini söyledi ve Aydın'ın da istihdam sözü veren illerden biri olduğunu belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi
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