KUTO Başkanı Serdar Akdoğan yeni dönemi değerlendirdi - Son Dakika

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan yeni dönemi değerlendirdi

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle ilgili görüş bildiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "İlçemizde tüm sektörlerde normale dönmeye başlıyoruz.

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan yeni dönemi değerlendirdi, System.String[]

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle ilgili görüş bildiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "İlçemizde tüm sektörlerde normale dönmeye başlıyoruz. Kruvaziyerde ve uçakla yurt dışından gelecek yolcularda toparlanma biraz zaman alacak. Çok kötü başladığımız 2020 sezonunda, umudumuz ilk olarak iç pazarda" dedi

Akdoğan yaptığı açıklamada, "Normalleşme süreciyle birlikte, her türlü önlemin alındığı ilçemizde hareketlenme bekliyoruz. İç pazarda yapılan anketlere göre, salgın durduğu ve tedbirler alındığı takdirde tatile giderim diyen yaklaşık yüzde 60'lık bir kesim var. Otellerimiz ve tüm işletmelerimiz sağlık konusunda gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili çaba sarf ediyor ve işletmelerinde gerekli her türlü tedbiri alıyorlar. Konaklama, yeme-içme ve tüm sektörler için yayınlanan genelgeleri ve alınan tedbirleri Ticaret Odamızın sosyal medya sayfalarında paylaşarak üyelerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte sağlığımızla ilgili her türlü önlemi alarak yetkililere yardımcı olmak ve Kuşadası'nı doğru anlatarak, turizmde hareketliliği sağlamak hepimizin görevi olmalı. Her şey normal seyrinde giderse, uçakla gelecek yabancı turist ve limana gemilerin gelmesi de en iyi ihtimalle yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşecektir. Biz Oda olarak Kuşadası ile ilgili tanıtım çalışmalarımıza, Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya sayfalarımızdan devam ediyoruz. Bu süreçte, öncelikle yerli turisti hedefleyerek devam ettiğimiz tanıtımlarda, sağlık, hijyen ve önlemler konusunda da vurgu yapıyoruz" dedi.

Akdoğan açıklamasının devamında restoran ve kafelerin saat 22.00'de kapanmasıyla ilgili de çalışma başlattıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; "Normalleşme sürecinde, açılan restoran ve kafelerin saat 22.00'da kapanmasıyla ilgili, TOBB Başkanımıza görüş bildirdik. Geç başlayan sezonda, bizim gibi tatil beldelerinde saat 22.00 kapanış için çok erken, en azından kapanış saatinin 24.00 olması için belirttiğimiz isteğimizin karşılık bulacağını umuyoruz. Bu süreçte üyelerimizden gelen birçok talep ve görüşlerimizi TOBB aracılığıyla hükümete ilettik ve pek çoğu hayata geçti. Bundan sonraki süreçte de salgının bir an önce, en az zararla atlatılmasını umuyor ve normalleşme sürecinde tüm esnafımıza bereket ve en önemlisi sağlık diliyorum" - AYDIN

Serdar Akdoğan, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUTO Başkanı Serdar Akdoğan yeni dönemi değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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