KUTO bilgilendirmeye devam ediyor - Son Dakika
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KUTO bilgilendirmeye devam ediyor

6 saat önce

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

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Kuşadası Ticaret Odası (KUTO), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.


Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında katılımcılara; kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri tanımları, yasal yükümlülükler, veri sahibinin hakları ve konuyla ilgili idari ve adli cezalar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Ayrıca; VERBİS; veri sorumluları, veri işleyenlerin görevleri ve KVKK uyumluluk aşamaları hakkında da bilgiler verilen toplantıda katılımcılar; açık rıza ve açık rıza istisnaları nedir gibi sorularına da cevaplar buldular.


Üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda toplantılar ve eğitimler gerçekleştiren Kuşadası Ticaret Odası'nda yapılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme toplantısının sonunda, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
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