Son Dakika Haberleri: KUTO'da iletişimde duygusal zekanın önemi anlatıldı
Son Dakika Yaşam KUTO'da iletişimde duygusal zekanın önemi anlatıldı - Son Dakika

KUTO'da iletişimde duygusal zekanın önemi anlatıldı

6 saat önce

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından düzenlenen "İletişimde Duygusal Zekanın Önemi" konulu eğitim oldukça verimli geçti.

KUTO'da iletişimde duygusal zekanın önemi anlatıldı, System.String[]

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından düzenlenen "İletişimde Duygusal Zekanın Önemi" konulu eğitim oldukça verimli geçti.


People First HR Consulting Eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından verilen eğitimde duygusal zekayı; kendinin ve diğerlerinin duygularını anlama, anlamlandırma, yönetme ve bunları ilişkilerine yansıtma becerisi" olarak tanımlayan Tunç, her şeyin öz farkındalıkla başladığını vurguladı ve duygularının farkında olarak duygularını yönetebilen insanların, daha başarılı olduğunu söyledi.


İnteraktif olarak gerçekleşen eğitimde katılımcılar; duygusal zeka nedir, iletişim nedir gibi sorularına cevap bulurken, duygular ve duygusal kontrol, davranış ve iletişim türleri hakkında da ekip çalışmalarıyla bilgilendiler.


Eğitimden çıkan sonuç ise; duygusal zekası gelişmiş bir bireyin, kendini doğru bir şekilde ifade ederek başkalarıyla sağlıklı bir zeminde iletişim gerçekleştirebileceği ve bu yönüyle farkındalığının yüksek olarak, genellikle çatışma yaşamadığı ve çatışmaya mahal verebilecek bir durumu fark ettiğinde tepkilerini kontrol etmesini bildiği" olurken, Dünya Ekonomik Forum'da en çok talep edilen 10 iş yetkinliği içinde duygusal zekanın da yer aldığı belirtildi.


Eğitimin sonunda katılım belgelerini alan katılımcılar, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ederek, kişisel gelişimleri açısından çok verimli bir eğitim aldıklarını söylediler. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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