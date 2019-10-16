Son Dakika Haberleri: KUTO'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirmesi
Son Dakika Güncel KUTO'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirmesi

KUTO'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirmesi

2 saat önce

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ve KOBİ'leri bekleyen yükümlülükler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KUTO'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirmesi, System.String[]

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ve KOBİ'leri bekleyen yükümlülükler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Kişisel verilere ilişkin mevzuat kapsamında; Türk Ceza Kanunu, ilgili Yönetmelik, elektronik imza Kanunu, Noterlik Kanunu ve Medeni Kanun hakkında Avukat Ceyda Cimilli Akaydın ve Okan Dedeoğlu tarafından verilen bilgilerle devam eden toplantıda katılımcılara; Kişisel Verileri Koruma Kanunu Gerekçesi, Kanun Genel İlkeleri, Kanun Açısından Kişisel Veriler, İşlenme Şartları, Kişisel Verilerin Aktarılması ve Yasa'dan önce toplanmış veriler hakkında da ayrıntılı bilgi verildi.


Oldukça geniş katılımla gerçekleşen toplantıda, gelen sorular cevaplandırıldı ve uyumluluk çalışmaları konusunda da bilgi aktarıldı. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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