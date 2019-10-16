KUTO'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirmesi

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ve KOBİ'leri bekleyen yükümlülükler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Kişisel verilere ilişkin mevzuat kapsamında; Türk Ceza Kanunu, ilgili Yönetmelik, elektronik imza Kanunu, Noterlik Kanunu ve Medeni Kanun hakkında Avukat Ceyda Cimilli Akaydın ve Okan Dedeoğlu tarafından verilen bilgilerle devam eden toplantıda katılımcılara; Kişisel Verileri Koruma Kanunu Gerekçesi, Kanun Genel İlkeleri, Kanun Açısından Kişisel Veriler, İşlenme Şartları, Kişisel Verilerin Aktarılması ve Yasa'dan önce toplanmış veriler hakkında da ayrıntılı bilgi verildi.



Oldukça geniş katılımla gerçekleşen toplantıda, gelen sorular cevaplandırıldı ve uyumluluk çalışmaları konusunda da bilgi aktarıldı. - AYDIN