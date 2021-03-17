KUTO'da Yeme-İçme sektöründe faaliyet gösteren Oda üyeleri bir araya geldi

Kuşadası Ticaret Odası'nın yeme-içme sektörünü kapsayan 3. Meslek Komitesi öncülüğünde, sektörde faaliyet gösteren Oda üyeleri KUTO'da bir araya geldi, sektörün sorunları görüşüldü.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıya; 3. Meslek Komitesi (lokanta, restoran, kafeler) başkanı Hibeti Zeytin, KUTO Meclis ve 3. Meslek Komitesi üyeleri Mustafa Aydın, İbrahim Umut Pancar, Komite üyesi Ahmet Öz ve Atatürk Bulvarı, Liman ve Güvercinada caddelerinde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafe işletmecisi Oda üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Aylardır kapalı olan işletmelerin açılması sevindirici, ama risk devam ediyor. Öncelikle tüm işletmeler olarak kurallara uymalıyız ki açık kalmaya devam edelim. 1 yıldır devam eden bu süreç herkesi özellikle de yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren sizleri çok etkiledi. Bugün burada sorunlarınızı ve taleplerinizi dile getirmeniz için toplandık. Toplantının sonunda sizlerden gelen talep, öneri ve şikayetlerinizi bir rapor haline getirerek ilgili mercilere ileteceğiz. Tüm bu süreçte de, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sürekli yaptığımız toplantılar aracılığı ile her sektördeki üyelerimizin sorunlarını hükümete iletmeye devam ettik" dedi.

Birlik olarak ortak hareket etmenin önemini vurgulayan Akdoğan, kurallara uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin de tekrar altını çizdi.

Toplantıda, sektörde faaliyet gösteren Oda üyelerinden gelen saat kısıtlaması, kiralarla ilgili çözüm önerileri, mali yardımlar, kredi ve hibeler, geri ödemelerin ötelenmesi, sektör çalışanları, denetimlerde eşitlik, festival ve tanıtımlar gibi pek çok konu masaya yatırıldı ve gelen talepler, öneri ve şikayetler tek tek not alındı. Toplantıda ele alınan konular, Kuşadası Ticaret Odası tarafından en kısa sürede rapor haline getirilerek, ilgili makamlara iletilmek suretiyle çözüm arayışında çalışmalara devam edilecek. - AYDIN