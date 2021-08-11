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KUTO sosyal medyada rekor kırıyor - Son Dakika

KUTO sosyal medyada rekor kırıyor

11.08.2021 09:17
KUTO sosyal medyada rekor kırıyor, System.String[]

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası tarafından sosyal medya üzerinden 6 yıldır aralıksız devam edilen Kuşadası tanıtımlarının etkilerinin, öncesinde ve pandemi döneminde özellikle iç pazarda yaşanan yoğunlukla kendini gösterdiğini ve bu 6...

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası tarafından sosyal medya üzerinden 6 yıldır aralıksız devam edilen Kuşadası tanıtımlarının etkilerinin, öncesinde ve pandemi döneminde özellikle iç pazarda yaşanan yoğunlukla kendini gösterdiğini ve bu 6 yıllık sürede yaklaşık 400 milyon reklam gösterimi ile bir ilçe Odası olarak rekor kırdıklarını dile getirdi.

Başkan Akdoğan yaptığı açıklamada, "2022'de 30. yılını dolduracak olan Kuşadası Ticaret Odası olarak üyelerimizle güçlüyüz, Kuşadası için güçlüyüz. Bu gücümüzü, üyelerimizin ve Kuşadası'nın yararına her alanda kullanıyoruz. Bundan 6 yıl önce Kuşadası'nda, hatta bir Oda olarak ilçe tanıtımına yönelik Türkiye genelinde bir ilke daha imza atarak, ekonomik girdisi turizm olan ilçemizin tanıtımına yönelik sosyal medyada başlattığımız tanıtımlarla, yerli ve yabancı pazarda bu güne kadar büyük ses getirdik. Kuşadası eski marka değerini tekrar kazanmaya başladı, pandemi başlamadan önce iç ve dış pazarda, pandemi döneminde de özellikle iç pazarda yeniden gözde oldu. Çağın getirdiği yenilikleri takip ederek dijital ortamda, tanıtım ve reklamlara aralıksız devam ediyoruz. İç ve dış pazarda yaptığımız doğru hedeflemeler ve reklam gösterimleriyle bugüne kadar 1 milyon 300 bin takipçi sayısına yaklaşan Kuşadası Güvercin facebook sayfamızla, yaklaşık 400 milyon reklam gösterimiyle tekrar Kuşadası markasını hatırlattık, her ay ortalama 500 bin yeni kişiye ulaşıyoruz. Hazırlatmış olduğumuz 38 farklı genel ve sektörel tanıtım videolarımızın izlenme sayıları toplamda 60 milyona yaklaştı" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının devamında, "6 yıl önce en popüler sosyal medya aracında Kuşadası Güvercin isimli hesabımızla başlattığımız tanıtım ve reklamlara devamla, günümüzde daha aktif kullanılan sosyal medya platformlarına da yönelerek, yine Kuşadası Güvercin ismiyle diğer sosyal medya mecralarında ağırlıklı olmak üzere, hikaye paylaşımlarımızla hedef kitlelerimize ulaşıyoruz. Amacımız, turizmin başlangıç noktası olan ilçemizin marka değerini arttırarak eski popülerliğine dönmesi ve bununla birlikte ekonominin canlanması oldu. Bugün geldiğimiz noktada bunu başardığımızı, Kuşadası'nın içinde bulunduğumuz şartlara rağmen yoğun ilgi gördüğünü büyük bir mutlulukla görüyoruz" diye konuştu.

Başkan Akdoğan, sosyal medya platformlarında ciddi bütçeler ayırarak devam ettikleri Kuşadası tanıtımlarının yanı sıra, yine aktif olarak kullandıkları Oda sosyal medya hesaplarıyla da üyeleri ve tüm takipçileriyle güncel duyuru ve bilgilendirmeleri paylaştıklarını dile getirdi. - AYDIN

KUTO sosyal medyada rekor kırıyor
KUTO sosyal medyada rekor kırıyor

Serdar Akdoğan, Kuşadası, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KUTO sosyal medyada rekor kırıyor - Son Dakika


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