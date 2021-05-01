"Kutsal Cumartesi" günü kutlamaları - Son Dakika

"Kutsal Cumartesi" günü kutlamaları
01.05.2021 22:30
Kutlamalardan detaylar Bando takımlarının geçit töreninden detaylar Kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem'in katılması RAMALLAH - "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen "Kutsal Cumartesi", Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı.
Kutlamalardan detaylar
Bando takımlarının geçit töreninden detaylar
Kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem'in katılması RAMALLAH - "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen "Kutsal Cumartesi", Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı. Paskalya (Easter) bayramı öncesindeki Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem de katıldı.
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