"Kutsal Cumartesi" günü kutlamaları - Son Dakika

Kutlamalardan detaylar

Bando takımlarının geçit töreninden detaylar

Kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem'in katılması RAMALLAH - "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen "Kutsal Cumartesi", Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı. Paskalya (Easter) bayramı öncesindeki Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına Ramallah ve el-Bire kenti Valisi Leyla Ganem de katıldı.