Kutsal emanetler Bilecik'ten geçti - Son Dakika
Son Dakika Genel Kutsal emanetler Bilecik'ten geçti - Son Dakika

Kutsal emanetler Bilecik'ten geçti

6 saat önce

Kutsal emanetler Bilecik'ten geçti Çanakkale Deniz Zaferinin 105'inci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir'e gönderilmek üzere Vali Bilal Şentürk'e teslim edildi.

Kutsal emanetler Bilecik'ten geçti

BİLECİK - Çanakkale Deniz Zaferinin 105'inci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir'e gönderilmek üzere Vali Bilal Şentürk'e teslim edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursalı atletlerin taşıdığı toprak, su ve bayrağın devir teslim töreni, Bilecik kent merkezi girişindeki Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Bilecikli atletler tarafından teslim alındı.Bilecikli atletler, kutsal emanetleri valiliğe getirdi. Valilik binası önünde Vali Şentürk'e sunulan emanetler, törenin ardından Eskişehirli atletlere teslim edilmek üzere Bilecikli atletlerce yola devam edildi.

Emanetler, Bilecik-Eskişehir- Ankara güzergahında il sınırlarında devir teslim törenleri yapıldıktan sonra 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Kutsal emanetler Bilecik'ten geçti

Çanakkale, Eskişehir, Bilecik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:12 Kaynak: İHA
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