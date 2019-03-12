Son Dakika Haberleri: Kutsal Emanetler Yola Çıktı

Kutsal Emanetler Yola Çıktı

2 saat önce

Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.

Kutsal Emanetler Yola Çıktı, System.String[]
Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.

Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törende, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürülmek üzere Çanakkaleli atletlere teslim edildi. Törene Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, askerler, muharip gaziler ve öğrenciler katıldı. Vali Tavlı, "Böylesine anlamlı bir günde Çanakkale destanının yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda şanlı tarihimizin zaferlerini kutlamanın ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu sizlerle birlikte paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çanakkale zaferi, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan asla çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin büyük destanıdır" dedi.

Konuşmaların ardından yürüyüş yapıldı. Törene katılanlar, mehter eşliğinde Çanakkale Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaç Paraşütü Gösteri Ekibi kordon boyu üzerinde bir gösteri sundu. Çanakkale Valiliği önünde, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağından oluşan emanetler, Vali Orhan Tavlı tarafından atletler Nihan Akaman ve Aşkın Sadi Aşkın'a teslim edildi.

Ardından atletler yola çıktı. Kutsal emanetler sırayla Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara il sınırlarından geçirilecek. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:08 Kaynak: İHA

Zafer Haftası, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Yanıt: Paşalara Boyun Eğmedim, Sana mı Eğeceğim Canlı Yayında Sinirler Gerildi! Ahmet Hakan'ın Zor Anları

Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'tan Pes Dedirten Açıklama Hakan Muhafız'ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:17:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kutsal Emanetler Yola Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]