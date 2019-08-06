Kutsal topraklarda 21 Türk hacı adayı vefat etti
1 saat önce
Türkiye'den ilk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan beri kutsal topraklarda 21 hacı adayı vefat etti.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:52 Kaynak: AA
'den ilk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan beri kutsal topraklarda 21 hacı adayı vefat etti.
Diyanet Mekke
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz'dan bu yana 21 hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.
Vefatların yarısının kalp krizi nedeniyle meydana geldiğini ifade eden Yalçın, ölümlerin en çok 60-70 yaş grubu aralığında gerçekleştiğini kaydetti.
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