Son Dakika Haberleri: Kutsal topraklarda 21 Türk hacı adayı vefat etti
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Kutsal topraklarda 21 Türk hacı adayı vefat etti

1 saat önce

Türkiye'den ilk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan beri kutsal topraklarda 21 hacı adayı vefat etti.

Kutsal topraklarda 21 Türk hacı adayı vefat etti, System.String[]
Türkiye'den ilk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan beri kutsal topraklarda 21 hacı adayı vefat etti.
Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz'dan bu yana 21 hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.
Vefatların yarısının kalp krizi nedeniyle meydana geldiğini ifade eden Yalçın, ölümlerin en çok 60-70 yaş grubu aralığında gerçekleştiğini kaydetti.
Türkiye, Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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