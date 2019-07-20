Kutsal topraklarda ölen hacı adayı için gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeki Mülazımoğlu için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hac Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:27 Kaynak: AA
vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeki Mülazımoğlu için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Şabanözü
ilçesinde, hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden emekli öğretmen Zeki Mülazımoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cenazesi Suudi Arabistan
'da defnedilen Mülazımoğlu için memleketi Şabanözü ilçesi Gümerdiğin
Mahallesi'nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan
ve vatandaşlar katıldı.
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