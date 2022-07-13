Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni - Son Dakika
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Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni

13.07.2022 14:02

Suudi Arabistan'da hac vazifesini yerine getiren bir adamın, kendi etrafında şeytan taşladığı görüntüler sosyal medyada çok beğenildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac dönemine girilmesinin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca hacı adayı da kentin yolunu tuttu.

FARKLI YÖNTEMİ BEĞENİLDİ

Hac görevi sırasında şeytan taşlayan bir adamın videosu ise sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Hacı adayının şeytan duvarını döne döne taşladığı görüldü.

BİNLERCE YORUM ALDI

Bu görüntüler, sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Kullanıcılar, videoyu beğendiklerini dile getirdi.

YORUMLAR
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Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni - Son Dakika
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