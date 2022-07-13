Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac dönemine girilmesinin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca hacı adayı da kentin yolunu tuttu.
Hac görevi sırasında şeytan taşlayan bir adamın videosu ise sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Hacı adayının şeytan duvarını döne döne taşladığı görüldü.
Bu görüntüler, sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Kullanıcılar, videoyu beğendiklerini dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni - Son Dakika