'Kutsal yağ' için birbirlerini ezdiler: 20 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Kutsal yağ' için birbirlerini ezdiler: 20 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika Dünya

'Kutsal yağ' için birbirlerini ezdiler: 20 ölü, çok sayıda yaralı

6 saat önce

Tanzanya'nın kuzeyinde, Moşi şehrindeki evanjelist kilisesinde yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

'Kutsal yağ' için birbirlerini ezdiler: 20 ölü, çok sayıda yaralı, System.String[]

Tanzanya'nın kuzeyinde, Moşi şehrindeki evanjelist kilisesinde yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.


Açık hava kilisesi olan yapıda, hafta sonu düzenlenen dini ayinler sırasında meydana gelen olay nedeniyle 16 insanın da yaralandığı ve bu sebeple ölü sayısının artabileceği bildiriliyor.

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Tanzanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:53 
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