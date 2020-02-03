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'Kutsal yağ' için birbirlerini ezdiler: 20 ölü, çok sayıda yaralı
6 saat önce
Tanzanya'nın kuzeyinde, Moşi şehrindeki evanjelist kilisesinde yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Tanzanya'nın kuzeyinde, Moşi şehrindeki evanjelist kilisesinde yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Açık hava kilisesi olan yapıda, hafta sonu düzenlenen dini ayinler sırasında meydana gelen olay nedeniyle 16 insanın da yaralandığı ve bu sebeple ölü sayısının artabileceği bildiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:53
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