KUTSO, 1200 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

KUTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından giderleri karşılanan Ramazan ayı yardımlarına bu yıl da devam edilecek.

Yardımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Hazırlanan gıda paketleri Kumluca'nın yanında, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde belirlenen 1200 aileye dağıtılacak.