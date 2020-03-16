KUTSO Başkanı Günay'dan

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ticaretlerinde haksız kazanç elde edenlere ceza verecekleri uyarısında bulundu.

Günay, virüs salgınını fırsat bilerek haksız kazanç elde etmeyi planlayan kişilere yönelik üzerlerine düşen görevi yapacaklarını bildirdi.

Batı Antalya'da haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını vurgulayan Günay, "Haksız kazanç sağlamak amacıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Günay, vatandaşların da fırsatçılık yapan esnafı kendilerine şikayet etmesi gerektiğini kaydetti.