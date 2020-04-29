KUTSO Başkanı Günay'dan

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) hayata geçirilen "Nefes Kredisi"ne oda üyelerinin başvurabileceğini bildirdi.

Günay, Denizbank Kumluca Şube Müdürü Kutlu Tamer Arslan'a sağlanan kredi kolaylığı dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu. Denizbank'a zor zamanlarda KOBİ'lere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Günay, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle küçük işletmelerin bulunduğu bölgelerini çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Devlet tarafından alınan tedbirlerin virüse karşı etkili olmaya başladığı şu günlerde işletmeler ve çalışanlarının sıkıntılı günler yaşadığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen üretime ve istihdama devam etmek istiyoruz. Üye işletmelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi tekrar başlatıldı. Odamız üyeleri hafta başı itibarıyla Denizbank şubesinden başvuruda bulunarak kredi kullanabilir."

İhtiyacı olan işletmelerin bu krediden faydalanarak üretimi ve istihdamı devam ettirmelerini istediklerini dile getiren Günay, KOBİ'lerden krediye başvurabilmek için öncelikle borsa üye faaliyet belgesi istenildiğini, üyelerin kullanacağı kredinin 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesinin bulunmadığını hatırlattı.

Günay, kullanılan kredilerin 2021 yılından itibaren 12 eşit taksitli geri ödemeli en fazla 20 ay vadeli olacağına işaret etti.