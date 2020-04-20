KUTSO Başkanı Günay:

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yaş sebze üretim sektörünün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle örtü altı yaş sebze üretim sektörünün de zor günler geçirdiğini kaydetti.

Çiftçilerin üzerindeki bu olumsuz havanın dağıtılması için sektörün desteklenmesi gerektiğini belirten Günay, "Virüsün sosyal ve ekonomik etkilerini uzun süre hissedeceğiz. Bu süreçte öğrendiğimiz en önemli gerçek, dünya için en önemli ve en stratejik sektörün tarım sektörü olduğudur. Artık ülkeler petrolün, teknolojinin, menkul ve gayrimenkullerin karın doyurmadığını anladı. Önümüzdeki dönemde gıda güvenliği ve yeterliliğinin en önemli zenginlik kaynağı olduğu gerçeği bir daha unutulmamak üzere zihinlere kazındı." ifadelerini kullandı.

Tarım sektörünü güçlendirmenin önemine işaret eden Günay, şunları ifade etti:

"Çiftçinin teşvik edilmesi, üretimin sürmesi ve üretim potansiyelinin arttırılması gibi bir çok önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle örtü altı sera üretiminde Kumluca, Finike, Demre ve Kaş Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri konumunda. Bu zor dönemde yaptığımız işin önemi bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Yaşamın durduğu, herkesin evlerine kapandığı bu günlerde fedakar çiftçimiz ve diğer paydaşlar sağlıkları ile ilgili tüm korkularını bir tarafa bırakarak üretmeye devam etmişlerdir. Böyle bir dönemde hükumetimizin çiftçiyi destekleme önlemlerini alması şevkimizi arttıracaktır."