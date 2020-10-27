KUTSO Başkanı Günay: "İklimler değişti, önlemler de değişmeli" - Son Dakika

KUTSO Başkanı Günay: "İklimler değişti, önlemler de değişmeli"

27.10.2020 10:43
KUTSO Başkanı Günay:

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, son yıllarda yaşanan doğal afetlere karşı alınacak önlemlerin değişmesi gerektiğini belirtti.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, son yıllarda yaşanan doğal afetlere karşı alınacak önlemlerin değişmesi gerektiğini belirtti.

Günay, yaptığı açıklamada, çiftinin iklim değişiklikleriyle meydana gelen doğal afetlerle mücadele etmeye gücünün yetmediğini, iklim değişikliği sonucu oluşan bu yeni durum karşısında devletin yeni bir strateji izlemesi gerektiğini söyledi.

Küresel ölçekteki iklim değişiklerinin özellikle kış aylarında gerçekleştirilen örtü altı üretim ve narenciye tarımına büyük zarar vermeye başladığını ifade eden Günay, son üç yılda Kumluca ve çevresinde gerçekleşen fırtına, hortum ve dolu gibi doğa olaylarının normal seyrinin üzerinde ve yıkıcı bir şekilde gerçekleştiğini, bu durumun özellikle cam seralar içerisinde tarım yapılamaz hale getirdiğini belirtti.

Bölgede zarar gören seraların yerine kurulacak yeni seralar için acilen yeni standartlar belirlenmesi gerektiğine belirten Günay, şunları ifade etti:

"Kurulacak yeni seralar yeni iklim şartlarından kaynaklanan zararlardan en az etkilenecek şekilde hazırlanan bu standartlara göre projelendirilerek ruhsatlandırılmalı. Afetin ardından çiftçilerin yeniden arazilerini yapılandırabilmeleri için hibe ve uzun vadeli krediler verilmeli. Daha sezon başında seraları ve ürünleri heba olan üreticimiz mevcut borçlarını ödemekte bile zorlanırken yeni sera kurmanın yükünü kaldırabilecek durumda değil. Yıkılan seraların yerine hibe ve uzun vadeli, faizsiz krediler ile yeni seraların kurulması sağlanmalı."

Murat Hüdavendigar, Narenciye, Ticaret, Kumluca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUTSO Başkanı Günay: 'İklimler değişti, önlemler de değişmeli' - Son Dakika

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