KUTSO Başkanı Günay, Kaş'a yapılacak yatırımlar için destek istedi - Son Dakika

KUTSO Başkanı Günay, Kaş'a yapılacak yatırımlar için destek istedi

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, odalarının sorumluluk alanında bulunan Kaş ilçesinde turizm, tarım ve ticaret alanlarına yapılacak yatırımlara ilişkin yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinden destek istedi.

KUTSO Başkanı Günay, Kaş'a yapılacak yatırımlar için destek istedi, System.String[]

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, odalarının sorumluluk alanında bulunan Kaş ilçesinde turizm, tarım ve ticaret alanlarına yapılacak yatırımlara ilişkin yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinden destek istedi.

Günay, Kaş Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, turizm ve tarım açısından Kaş'ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bölge ekonomisine de ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

İlçenin gelişmesi, kalkınması ve sürdürülebilir turizm anlayışının devam etmesi için altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Günay, şunları söyledi:

"Kaş'ın kalkınması, bölge ve ülke ekonomisine girdi sağlaması amacıyla yapılacak her çalışmayı canı gönülden destekliyoruz. Şimdi de Kaş'ta turizm, tarım ve ticaret alanlarına ilişkin ön çalışma yaptık. Bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz, katkı sağlayacak her kesimin görüşüne açığız. Bu çalışmalarla Kaş'ın geleceği daha da güzel olacak."

"Yatırımları engelleyenlerin karşısında olacağız"

Kaş'ın yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Günay, ancak çalışmaların belli bir grup tarafından engellendiğini ileri sürdü.

İlçeye yapılacak herhangi bir yatırımdan rahatsız olan grubun mahkemeye başvurduğunu ve çalışmanın sekteye uğramasına neden olduğunu ifade eden Günay, "İlçenin yararına bir yatırım yapılacağında karşımızda rahatsız olan grubu görüyoruz. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yatırımları engelleyenlerin karşısında olacağız." dedi.

Toplantıya, Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Demirtepe, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin, Kent Konseyi Temsilcisi İsmail Gökçe, bazı mahalle muhtarları da katıldı.

Günay ve beraberindekiler, basın toplantısının ardından hazırladıkları projeyi Kaş Kaymakamı Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a sundu.

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 06:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUTSO Başkanı Günay, Kaş'a yapılacak yatırımlar için destek istedi - Son Dakika

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