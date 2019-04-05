Kutso'da İstihdam Seferberliği 2019 Anlatıldı

Kumluca
Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından "İstihdam seferberliği 2019" kampanyası hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
KUTSO'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Kaymakam Hakkı Uzun
, Finike
Kaymakamı Ergün Baysal, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) Antalya
İl Müdürü Nejat Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) Müdürü Veli Tekkanat, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar
Günay, SGK Kumluca Müdürü Meltem Dilekcan ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, 2019 istihdam seferberliğiyle birlikte uygulamaya konulan "Burası Türkiye
burada iş var" teşvik paketinin uygulaması hakkında girişimci ve işverenleri bilgilendirmek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi.
Teşvik paketinden iş dünyasının en iyi şekilde yararlanmasını istediklerini dile getiren Günay, "İstihdam seferberliği 2019 hakkında herkes bilgi sahibi olmalı, teşviklerden herkes yararlanmalı diye düşünüyorum. Buraya konunun uzmanlarını davet ettik. Batı Antalya iş camiasının teşviklerden sonuna kadar yararlanmalarını istiyoruz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz ne varsa sorun, hep birlikte istihdama bizlerde katkı sağlayalım." dedi.
Daha sonra söz alan SGK Antalya Müdür Yardımcısı Aykan Yıldız da "İstihdam seferberliği 2019" hakkında katılımcılara sunum yaptı. Toplantı katılımcıların çeşitli sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.