KÜTSO'dan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik ikramiyesi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÜTSO'dan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik ikramiyesi desteği - Son Dakika

KÜTSO'dan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik ikramiyesi desteği

6 saat önce

Kütahya'da, kamu-üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin yeni protokol imzalandı.

KÜTSO'dan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik ikramiyesi desteği, System.String[]

Kütahya'da, kamu-üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin yeni protokol imzalandı.


KÜTSO ve DPÜ arasında 2018 yılında imzalanan ve DPÜ'de öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Kütahya sanayi sektörüne yönelik yapacağı yüksek lisans ve doktora tezlerine KÜTSO tarafından teşvik ikramiyesi verilmesini içeren protokolün süresi uzatıldı.


Protokole göre, her akademik yılda inceleme ve değerlendirme kurulu tarafından belirlenen çeşitli branşlardaki 25 teze teşvik ikramiyesi verilecek. Yüksek lisans tezlerine 10 ayda en fazla toplam brüt 5 bin ve doktora tezlerine 16 ayda en fazla toplam brüt 8 bin lira teşvik ikramiyesi sağlanacak.


KÜTSO Başkanı İsmet Özortaç, imza töreninde yaptığı konuşmada, oda olarak kendi yaptıkları işlerin dışında ehemmiyet verdikleri en önemli hususun eğitim olduğunu söyledi.

İki kuruluş arasındaki birlikteliğin meyvelerini vermeye başladığını belirten Özotraç, "Üniversite-sanayi iş birliği hususunda ciddi birliktelikler var. Bu birliktelikler, buradan mezun olacak öğrencilerin kalitesinin artırılması ve mezuniyetten sonra iş bulabilmeleri yönünde oldukça önemli. Çünkü sanayimizin yetişmiş elemana ihtiyacı var ve bunu da üniversite ile birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da iş birliğinin artmasıyla öğrencilere ve öğretim üyelerine motivasyon sağlayacağını vurguladı.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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