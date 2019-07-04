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KUTSO heyetinden Başkan Musa Yılmaz'a ziyaret

15 dakika önce

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret etti.

KUTSO heyetinden Başkan Musa Yılmaz'a ziyaret, System.String[]
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret etti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek şehrin ve bölgenin ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin konularda görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, KUTSO heyetiyle Kütahya ve ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgileri paylaştı. Ziyarette ayrıca turizm, gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri ile yatırımlara ve organize sanayi bölgelerine ilişkin konularda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özotraç, İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz'a, Kütahya için yapılan gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. KUTSO'nun, şehirdeki paydaşlarıyla işbirliğine büyük önem verdiğini vurgulayan Özotraç, şehrin, bölgenin, ülkenin, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda, KUTSO'nun göreve ve işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
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