KUTSO, Manavgat'taki orman yangınından etkilenenler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yaptığı açıklamada, ormanların, evlerin yanmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Oda olarak bin 500 evin eşyalarını yeniden tedarik etmek amacıyla kampanya başlattıklarını aktaran Günay, bu amaçla bin 200 lira bedelli yardım paketleri hazırladıklarını vurguladı.

Günay, tüm üyelerini ve vatandaşları bu kampanyaya destek vermeye çağırdı.