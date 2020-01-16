KÜTSO Meclis Başkanı Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel KÜTSO Meclis Başkanı Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika

KÜTSO Meclis Başkanı Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret

6 saat önce

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nafi Güral, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

KÜTSO Meclis Başkanı Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret, System.String[]

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nafi Güral, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal, üniversitedeki çalışmalar hakkında Nafi Güral'a bilgiler verdi ve KÜTSO ile üniversite arasında olası işbirliği alanları görüşüldü.


Ziyaretin sonunda Nafi Güral Rektör Uysal'a görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, Güral'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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