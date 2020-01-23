KUTSO'ya yeni kayıt olan işletmelere üyelik beratı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KUTSO'ya yeni kayıt olan işletmelere üyelik beratı - Son Dakika

KUTSO'ya yeni kayıt olan işletmelere üyelik beratı

6 saat önce

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KUTSO'ya yeni kayıt olan işletmelere üyelik beratı, System.String[]

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.


KUTSO'ya yeni kayıt olan işletmelerin üyelik beratları, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel tarafından takdim edildi.


Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan başkanlığında gerçekleştirilen, KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, meslek komitesi başkanlarının katıldığı toplantı, ilgili gündem maddeleriyle yapıldı ve gerekli kararlar alındı. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu tarafından mali konular, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu tarafından aylık faaliyet raporu sunuldu.


Hitapların ve gündem maddelerinin tamamlandığı KUTSO Ocak ayı meclis toplantısı, bir sonraki toplantı tarihinin duyurulmasının ardından, Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan tarafından kapatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 kişinin hayatına mal olan corona virüsünün yarasa çorbasından bulaştığı iddia edildi
Albayraklar Savunma, sektörden çekilme kararı aldı Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 20:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KUTSO'ya yeni kayıt olan işletmelere üyelik beratı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]