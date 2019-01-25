Son Dakika Haberleri: Kutso'ya Yeni Üyeler

Kutso'ya Yeni Üyeler

23 dakika önce

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na (KUTSO) yeni kayıt olan işletmelerin üyelik beratları, Başkan İsmet Özotraç tarafından takdim edildi.

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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'na (KUTSO) yeni kayıt olan işletmelerin üyelik beratları, Başkan İsmet Özotraç tarafından takdim edildi.

Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan başkanlığında gerçekleştirilen ve KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile meslek komitesi başkanlarının katıldığı toplantı, ilgili gündem maddeleriyle yapıldı.

Olağan gündem maddelerinde yer alan konuların görüşülerek, ilgili kararların alındığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu tarafından aylık faaliyet raporu sunuldu. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu ise mali hususlar ve Meclisten Bir Ses gündeminde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi konulu sunumu ile haziruna hitap etti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasına katılım sağlandığı ve bu kapsamda ilgili makamlara iletilmek üzere TOBB'a sunulan Kütahya ili sorun ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi paylaştı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Kütahya, Güncel
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