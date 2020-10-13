Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor - Son Dakika

Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor

13.10.2020 10:02
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Sedat Yenişen, TSK'dan emekli olduktan sonra kurduğu atölyede atıl ürünlerden yaptığı tabloları satarak elde ettiği gelirle mahallesindeki öğrencin okul masraflarını karşılamaları için burs veriyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Sedat Yenişen, TSK'dan emekli olduktan sonra kurduğu atölyede atıl ürünlerden yaptığı tabloları satarak elde ettiği gelirle mahallesindeki öğrencin okul masraflarını karşılamaları için burs veriyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda Uzuntarla Adige Kültür Derneği'nin Başkanı olan 63 yaşındaki Sedat Yenişen, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra kendisine bir hobi atölyesi kurdu. Atölyede atıl ürünleri elinin emeğiyle işleyerek adeta bir sanat eserine dönüştüren Yenişen, kullanılmayan ağaç kütükleri üzerine baskı transfer ve yakma tekniğiyle işlediği Çerkez motiflerini satarak, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin okul masraflarını karşılamak amacıyla burs veriyor. Satılan ürünlerin paraların direkt olarak öğrencilere gittiğini söyleyen Yenişen, burs verdiği öğrencilerin iyi yerlere geldiğini görmenin kendisinin en büyük kazancı olduğunu belirtti.

"Öğrencilere elimizden geldiği kadar destek olmak istiyoruz"

Yaklaşık 10 senedir bu şekilde öğrencilere burs verdiklerini dile getiren Uzuntarla Adige Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, "Silahlı kuvvetlerden emekli oldum. Emekli olduğumda amacım böyle bir hobi atölyesi kurup, kendimce bir şeyler yapmaktı. Yaklaşık 10 senedir öğrenci okutmaktayız dernek olarak. Burada yaptığım tablolarla okuyan öğrencilere bir katkımız olsun diye. Öğrencilere destek amaçlı satıyoruz. Hiçbir gelirimiz, şahsımıza ait bir kazancımız yoktur. Malzemelerimiz hep atıldır, geri dönüşümdür. Masrafsız bir şekilde bunları yapıp, bir emek var sadece ve öğrencilere elimizden geldiği kadar bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz. Böyle tablolar, yakma objeler, Çerkez objeleri yaparak insanlara sattık. Sattığımız bedeli de öğrencilere katkı olarak gönderdik. Şu an, bu sene 6 öğrencimizi okutmaktayız. Onlara bir nebze de olsa destek oluyorsak bizlere ne mutlu" dedi.

"Yeter ki onlar okusun, vatanına, milletine faydalı insanlar olsun"

Gönüllü olarak yaptığı ve satılan tablolardan maddi bir kazançları olmadığını kaydeden Yenişen, "Bu husustan biz bir karşılık beklemiyoruz. Bu öğrencilere yaptığımız katkılar bizleri zaten gururlandırıyor, bizleri motive ediyor. Onların okumaları, bir yerlere gelmeleri bizim en büyük sevincimiz, en büyük kazancımız. Amacımız onların iyi bir vatandaş olması ülkeye. Yoksa başka bir amacımız yok. Bir gelir de elde ettiğimiz yok. Yeter ki onlar okusun, yeter ki vatanına, milletine faydalı insanlar olsun. Bizim için en büyük kazanç bu" diye konuştu.

"Atıl olan malzemeleri tekrar hayata geçiriyor"

Tabloların yapımında atıl ürünlerin kullanıldığını ve böylece hem öğrencilere katkı sağlandığını hem de doğanın kirlenmesinin önlendiğini vurgulayan Dernek Genel Sekreteri Vedat Eroğlu ise, "Atıl olan malzemeleri tekrar hayata geçiriyor. Çok güzel de Çerkez motifleriyle katkı sağlıyor. Ben her zaman kendisine de söylediğim gibi 'Eline sağlık' diyorum. Onların doktor olduğunu, mühendis olduğunu, iletişim fakültesini bitirdiğini görmek bizler için büyük onur oluyor zaten. Bir tek ölçümüz, birinci ölçümüz öğrencilerin Uzuntarla'da ikamet etmeleri gerekiyor. Çünkü her tarafa yetişmemizin imkanı yok. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Yarın da onlar taşıyacaklar bu işleri. Sedat başkanımızın da eline sağlık diyorum. Katkı sağlayan herkese de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor

Kocaeli, Kartepe, Emekli, TSK, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor - Son Dakika

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