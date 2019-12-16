Kütükcü: 2020'nin mottosu, sürdürülebilir sanayi üretimi olmalı - Son Dakika

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, 2019 yılının 3'üncü çeyreğinden itibaren ekonomide bir toparlanma sürecinin başladığını, bu sürecin devam edebilmesi için 2020 yılının mottosunun mutlaka sürdürülebilir sanayi üretimi olması gerektiğini vurguladı.

OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurlu üyeleri, Memiş Kütükcü başkanlığında Konya'da ortak bir toplantı yaptı. Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin son 50 yılına damgasını vurduğunu, bu pozitif sürecin artarak devam edebilmesi için iş dünyasının başta enerji ve istihdam olmak üzere verimlilik esaslı yeni düzenlemelere, yeni reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kütükcü, "Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı topraklarda alın teri dökerek çalışıyor, üretiyoruz. Onun için OSBÜK olarak ortak akıl geliştirmeyi ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön vermeyi çok önemsiyoruz. Toplantımıza katılan tüm yönetim kurulu üyelerimize ve yüksek koordinasyon kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. OSBÜK artık, Türkiye'nin tamamını temsil eden, daha güçlü ve kapsayıcı bir kurum haline geldi" diye konuştu.

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