Konya Sanayi Odası (KSO) Memiş Kütükcü, 2019 yılının ekonomide toparlanma sürecinin yaşandığı bir yıl olarak geride kaldığını, 2020 yılında bu toparlanma sürecinin devam etmesini beklediklerini ifade etti.



Konya Sanayi Odası Aralık ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis üyelerine Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesinin bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 2020 yılına umutla girdiklerini söyledi. Kütükcü, "Türkiye ekonomisi hakikaten çok hızlı toparlanan bir bünyeye sahip. 2018 yılında kur ataklarıyla birlikte çok ciddi yaralar almamıza rağmen, 2019 yılında enflasyon başta olmak üzere, faizlerde, sanayi üretiminde, kapasite kullanım oranlarında ve nihayet büyümede yakaladığımız toparlanma, bu direncin en önemli göstergesi. 2020 yılında bu toparlanma sürecinin devam etmesini bekliyoruz. 2020 yılı ile birlikte başlayacak önümüzdeki dönemde en büyük temennim; Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma rotasına girmesidir. Konyalı sanayiciler olarak biz bu sürece destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



İhracatta hedef tutacak



Konya'nın 2019 yılında da tüm zor şartlara rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini, şehrin 2019 yılındaki 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını anlatan Kütükcü, "Konya'nın ihracat hedeflerine ulaşması ve yeni pazarlar bulması amacıyla yurt dışı fuar ziyaretlerinden ikili iş görüşmelerine kadar pek çok organizasyon yaptık. 2019 yılında toplam 987 ikili iş görüşmesi düzenledik. Ayrıca sanayicilerimizin sektörel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 2019 yılı içerisinde 43 eğitim programı, 66 seminer ve panel düzenledik" diye konuştu.



KSO, savunma sanayine odaklandı



2019 yılının Konya Sanayi Odası'nın savunma sanayi başta olmak üzere sektörel çalışmalara odaklandığı bir yıl olduğunu ifade eden Kütükcü, savunma sanayi konusunda Konya'nın önemli bir merkez haline geldiğini aktararak, şunları söyledi: "Savunma sanayi konusunda Konya çok önemli bir birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Hem oda olarak hem de şehir olarak şu anda savunma sanayine odaklanmış durumdayız. Sektörde şehrimizin önemli kazanımlarından birisi olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın inşa süreci devam ediyor. Bu yatırımın tüm aşamaları şu anda son derece sağlıklı bir şekilde, kendi takvimi içerisinde yürüyor. Geçtiğimiz günlerde hafriyat çalışmalarının başladığı fabrikanın, açılışının 17 Aralık 2020'de yapılması planlanıyor. Ayrıca 300 bin metrekaresi Aselsan yatırımına ayrılan, toplamda 1 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki bu alanın, Karma Endüstri Bölgesi ilan edilme süreci de devam ediyor. Bu Endüstri Bölgesinin kurulmasında ve yönetilmesinde söz sahibi olacak Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. isminde bir şirket de kuruldu. Konya Sanayi Odası olarak, biz de bu süreçlerin tamamında önemli bir paydaşız ve süreci çok yakından takip ediyoruz. Bu yatırım devam ederken, biz sektörün şehrimizde daha da gelişmesi için yaptığımız çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımızla gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayi Buluşmaları, sektörde düzenlediğimiz firma ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri, hayata geçirdiğimiz Konya Ateşli Silahlar Sanayi UR-Ge Projesi bunlardan sadece bir kaçı."



AHİTÜRK, 2020 yılında mesleki yeterlilik belgesi vermeye başlayacak



Göreve geldikleri günden bu yana mesleki eğitim sorununun çözümü için çalışmalar yürüttüklerini de vurgulayan Kütükcü, Oda olarak mesleki yeterlilik belgesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını şu şekilde anlattı: "Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Mevlana Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğümüz İş Gücü Altyapısının Geliştirilmesi İçin Belgelendirme Merkezi projemizde sona yaklaştık. Proje ile sanayicilerimizin yoğun olarak ihtiyaç duyduğu 15 meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Ulusal Yeterlilikler ve TÜRKAK standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürüteceğiz. Proje kapsamında AHİTÜRK markasıyla bir şirket kurduk. İnşallah AHİTÜRK 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyetlerine başlayacak."



5. Kısım Genişleme Alanı'nda tahsisler devam ediyor



Meclis üyelerine Konya Organize Sanayi Bölgesinde bir yıl boyunca yaşanan gelişmeler ve yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Kütükcü, 2019 yılında bölgenin sanayi alt ve üst yapısına 151 milyon liralık yatırım yaptıklarının altını çizdi.



Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme Alanında tahsis sürecinin devam ettiğini hatırlatan Kütükcü, "4 milyon 600 bin metrekaresi sanayi alanı olmak üzere toplam 7 milyon metrekareden oluşan, 5. Kısım Genişleme Alanımızda 102 yatırımcımız, yükümlülüklerini yerine getirerek, tahsis sürecini tamamladı. Şu anda 51 adet tahsise hazır parselimiz bulunuyor. İnternet sitemiz üzerinden görülebilen bu parsellerimizin de 2020 yılı içerisinde tahsis edilmesini öngörüyoruz. 5. Kısımda bölge müdürlüğü olarak bizim de yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine 5. kısmımızın devamında yer alan, 6. Kısım Genişleme Bölgemizin yer seçimi sürecini de başlattık. Şu aşamada 6. kısımda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Yıl boyunca şehir için değer ürettiklerinin, şehrin sanayileşme sürecine önemli katkılar sunduklarının altını çizen Kütükcü, yapılan çalışmalara emek veren meclis üyelerine, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri ile profesyonel kadrolarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. - KONYA