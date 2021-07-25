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Kütükçü'ye kapalı pazar ve okul müjdesi - Son Dakika

Kütükçü'ye kapalı pazar ve okul müjdesi

25.07.2021 12:58
Kütükçü'ye kapalı pazar ve okul müjdesi, System.String[]

Kepez Belediyesi, gecekondudan modern konutlara dönüşümün yaşandığı Kütükçü Mahallesi'nin okul ve kapalı semt pazarı taleplerini karşılıyor.

Kepez Belediyesi, gecekondudan modern konutlara dönüşümün yaşandığı Kütükçü Mahallesi'nin okul ve kapalı semt pazarı taleplerini karşılıyor. Mahalleye yeni bir okul ile kapalı pazarın yapılmasını sağlayacak olan kararlar, belediye meclisinden geçti.

Masa Dağı eteklerinde kurulan ve coğrafi konumundan dolayı deniz manzaralı bir yerleşim yeri olan Kütükçü Mahallesi'ne, sosyal yaşam kalitesini artıracak yeni yatırımlar geliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözülmesiyle gecekondudan modern bir şehre dönüşen mahallenin, yeni bir okul ile kapalı semt pazarı ihtiyaçları karşılanıyor.

İmar planında kalıcı pazar alanları oluşturarak, sokak aralarında kurulan semt pazarlarının kaldırılmasına önem veren Kepez Belediyesi, Kütükçü Mahallesi'nin modern imajına yakışmayan sokak pazarını da kaldırdı.

İmar planı revizyonuyla mahallenin doğusunda askeri alanın sınırında 3 bin 810 metrekare büyüklüğünde pazar alanı oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz Nisan'da, pazarın zeminine ve bağlantı yollarına 2 bin ton sıcak asfalt dökerek, pazarı kullanıma hazır hale getirdi.

Sokak pazarı gitti, kapalı pazar geldi

Kepez Belediyesi, kalıcı semt pazarı isteklerini karşıladığı Kütükçü Mahallesi sakinlerine pazar yatırımında ikinci müjdeyi de verdi. Bu yıl inşa edilen ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan açık semt pazarının üstü çatı ile kapatılıyor. Kütükçü pazar alanının üstünün çatı ile kapatılması işi, belediye ve pazarcı esnafı işbirliğiyle yapılacak. Kepez Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında, Kütükçü açık semt pazarının üstüne çatı yapılması talebi oybirliği kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy ile Düdenbaşı mahallelerinde mülkiyeti belediyeye ait olan, imar planında pazar yeri gözüken ve hali hazırda pazar kurulan alanlara, esnaf desteği ile kapalı pazar yapılması talebi de meclisten geçti. Başkan Hakan Tütüncü, esnafa ve vatandaşlara hava şartlarında etkilenmeyecekleri bir ortamda, sağlıklı alanlarda alışveriş yapabilme imkanı sunacak olan kapalı semt pazarlarının inşasını, bu yıl içerisinde başlatmayı planladıklarını söyledi.

Belediye arsasını okul yapımı için tahsis etti

Okul arsalarının sorunlarını çözerek ve kendi arsalarını Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ederek ilçeye yüzlerce okulun yapılmasını sağlayan Kepez Belediyesi, bir okul da Kütükçü Mahallesi'ne kazandırıyor. Kütükçü Mahallesi'nde, mülkiyeti belediyeye ait olan parsel, okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kütükçü Mahallesi'nde, 1\1000 ölçekli imar planında ilkokul alanı olan belediyeye ait parselin, tahsisini istedi. Kepez Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında bu talep, oy birliği ile kabul edildi.

Belediye desteği ile Kepez'e 130'dan fazla okul

Belediye, devlet ve hayırsever işbirliği ile son 12 yılda Kepez'e, 130'dan fazla okul yapıldığını anımsatan Başkan Tütüncü, "Kütükçü Mahallemizin uzunca yılların gayretleri neticesinde 2/B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş Hazine arazileri üzerindeki taşınmazların tapu problemlerini çözdük. İmar revizyonuyla kat artışını yaptık. Her türlü çalışmayı bu bölgeye yaparak Kütükçü'yü, bambaşka bir gelişmişlik seviyesine taşıdık. Gecekondudan modern konutlara dönüşümle birlikte mahallenin nüfusu arttı. Nüfus artışı da yeni bir okul binası ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için de belediyemize ait olan ve imar planında okul olan arsayı, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Melis kararıyla tahsis ettik. Şimdi de tahsis ettiğimiz arsaya, en kısa sürede bir okul binasının yapılması için çalışacağız. "ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kütükçü'ye kapalı pazar ve okul müjdesi
Kütükçü'ye kapalı pazar ve okul müjdesi
Kütükçü'ye kapalı pazar ve okul müjdesi

milli eğitim bakanlığı, Kepez Belediyesi, Kepez, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütükçü'ye kapalı pazar ve okul müjdesi - Son Dakika


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