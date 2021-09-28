Üye Girişi
KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJESİNE TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ - Son Dakika

KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJESİNE TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

28.09.2021 13:20

TEKNOFEST'te Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin öğrencileri, Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda 'Yer Bilimleri' alanında birinci oldu.

TEKNOFEST'te Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin öğrencileri, Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda 'Yer Bilimleri' alanında birinci oldu. Öğrenciler kupalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan aldı.

Bu yıl 4'üncü kez gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, pazar günü kapanış töreniyle sona erdi. Üniversite ve lise öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirildi. Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'na katılan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin öğrencileri Mehmet Mete Kır, Eren Tığlı ve Şeyhmus Evren Alhas, kutup bölgesindeki meteoritlerin daha kolay tespit edilmesini amaçlayan projeleri ile birinciliği elde etti. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda bilgisayar ve fizik dalında gümüş madalya alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Ege Kabasakaloğlu ve Yaman Bora Otuzbir de TEKNOFEST'te sahneye çıktı.

'METEORİTLERİN DAHA KOLAY TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Gerçekleştirdikleri projeyi anlatan 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Metehan Kır, 'Projeyi hazırlamadan önce birkaç seminere katılmıştık. Orada kutup bölgesinde bir problem olduğunu keşfettik. Bölgedeki meteoritlerin aranması ve bulunması çok zor. Bu durum bilim insanlarını fazla zorluyordu. Bunu çözmek amacıyla proje gerçekleştirdik. Meteoritlerin tespitinin kolaylaşması için çözüm bulduk. Kutup bölgesindeki meteoritlerin daha kolay tespit edilmesini sağlayıp hem insan gücünden hem zamandan tasarruf sağlanacak ve bilimsel olarak elde edilen veriler oradaki bilim insanların işlerini kolaylaştıracak. Yaklaşık 5-6 aydır bu projenin üzerinde çalışıyoruz' dedi.

ANTARTİKA'DAKİ BİLİM ADAMLARINA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Proje ile hem zaman hem insan gücü tasarrufu sağlandığını anlatan Mehmet Metehan Kır, 'Bir kameramız var bunu bir İHA ya da drone'a takıyoruz. Bununla kutup bölgesindeki alanı tarıyoruz. Ardından o alanın görüntülerini alıyoruz. Sonrasında ise görüntüleri yazılımımıza gönderiyoruz. Yazılımımız da nesne tanımasına sahip bir yazılım. Ona tanıttığınız nesneleri bundan sonra size anlatabiliyor. Mesela bir insanı gösterdiğinizde insan olduğunu algılayabiliyor. Ona gönderdiğimiz görüntüdeki meteorit olabilecek şeyleri tanıyarak bilim insanlarına meteoritlerin olabileceği yerleri söylüyor. Nokta atışı şekilde bilim insanları meteoritlerin nerede olabileceğini buluyor. Hem zaman hem insan gücü tasarrufu sağlanıyor. Antartika'daki bilim adamlarına büyük fayda sağlayacak' ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞAŞIRDIK VE SEVİNDİK'

TEKNOFEST'te aldıkları ödülün kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Kır, 'Çok sevindik ve çok da güzel bir ortamdı. Cumhurbaşkanımızdan ödül aldığımız an çok heyecanlandık. Bizim için çok güzel bir deneyimdi' dedi.

Ödül töreninin kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu anlatan Şeyhmus Evren Alhas, 'Biz Metehan ile telefonda konuşuyorduk. Sonra bir anda açıklandığına dair mesaj geldi. Çok şaşırdık ve sevindik. Bizim için çok güzel bir andı. Prof. Dr. Aziz Sancar da biz ödül alırken Cumhurbaşkanımızın yanındaydı. O da bize ödül sundu. Çok güzel bir deneyimdi' diye konuştu.

Zorlandıkları zamanlar olduğunu anlatan Eren Tığlı, 'TÜBİTAK ortamı ve araştırma hevesimiz bunların üstesinden geldi. İlerde ben de Antartika'da çalışan bir bilim insanı olmak istiyorum. Orada yazılımımızla bulduğumuz meteoritlerin üzerinden dış gezegenler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ALANDA BİLGİSAYAR VE FİZİK MADALYASI

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda bilgisayar dalında gümüş madalya alan Ege Kabasakaloğlu, 'Bu uluslararası yarışmada gümüş madalya aldım. Bu da spor olimpiyatları gibi gerçekleşiyor. Orada sizi ağırlıyorlar, çeşitli bilim soruları soruluyor. Bundan sonraki süreçte de hedefim bilgisayar mühendisliği okumak. Yazılım sektöründe bir kariyer planlıyorum. Bu seneki yarışmada hedefim ise altın madalya' diye konuştu.

Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında fizik dalında gümüş madalyanın sahibi olan Yaman Bora Otuzbir ise 'Bu bütün dünya çapında düzenlenen ve her ülkeden fizik dalında 5 kişinin seçildiği bir yarışma. 350 öğrenci katılıyor. Oradan gümüş madalya aldım. Oldukça heyecanlı bir süreçti. Türkiye'yi temsil etmenin heyecanı hem de üst düzey yarışmada yarışmanın heyecanı vardı. Ülkemizi temsil etmiş olmamızın ödüllendiriliyor olması çok güzeldi. İlerde ise fizik ve matematik alanında çalışmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJESİNE TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJESİNE TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJESİNE TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJESİNE TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Bahçeşehir Koleji, Gümüş Madalya, Evren, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJESİNE TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ - Son Dakika


Son Dakika

Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı 13:50 Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor 13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor Silindir aracının altında kalan işçi can verdi 13:10 Silindir aracının altında kalan işçi can verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti Bakan Soylu, Erdoğan'ın 11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış 10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış

Son Dakika Haberleri
13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor
13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek
12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor         
13:52
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar         
13:35
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek         
13:15
Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı         
12:59
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı         
11:30
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 14:00:13. #1.13#
SON DAKİKA: KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJESİNE TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement