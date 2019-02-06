Son Dakika Haberleri: Kutup Bölgelerindeki Manyetik Kayma, Cep Telefonları ve Navigasyon Cihazlarını Bozabilir

Kutup Bölgelerindeki Manyetik Kayma, Cep Telefonları ve Navigasyon Cihazlarını Bozabilir

1 saat önce

Her yıl kutup bölgelerinde, manyetik alan yaklaşık olarak 55 kilometre Sibirya'ya doğru kayıyor.

Kutup Bölgelerindeki Manyetik Kayma, Cep Telefonları ve Navigasyon Cihazlarını Bozabilir, System.String[]
Bugünlerde; akıllı telefon ve navigasyon sistemleri ile ilgili manyetik alan problemi oluşabilirdi. Ancak Amerikalı bilim adamlarının bunu daha önceden fark etmesi sayesinde böyle bir sorunun önüne erkenden geçilmiş oldu.




ABD'de bulunan Ulusal Çevresel Bilgi Merkezleri tarafından yapılan açıklamalarda; 1831 yılından bu yana, manyetik kutup alanında belirli bir kaymanın olduğu ifade edildi. Özellikle de son dönemlerde Rusya'da bulunan Sibirya bölgesine doğru her yıl 55 kilometrelik bir kayma meydana geliyor. Her ne kadar bu oran pek önemsenmese de çeşitli cep telefonu ve navigasyon cihazlarında sorunlar oluşabiliyor.




Kutuplarda Neden Manyetik Kayma Meydana Geliyor

Dünyanın sıvı dış çekirdeği nikel ve demir karışımlarından oluşan bir yapıya sahiptir. Bu sıvı dış çekirdeğin akmaya başlamasıyla birlikte manyetik alan oluşur. Asıl tuhaf olan konu ise bu manyetik alanın Kuzey kutuplarında bir miktar değişikliğe neden olması.



İngiliz Jeoloji Araştırmaları'nda yer alan jeofizikçi Ciaran Beggan, bu durumun tarihsel açıdan bakıldığında pek de normal olmadığını ancak jeolojik olarak mümkün olabileceğini ifade etti. Yapılan güncelleme ile birlikte manyetik alan kayması problemi de giderilmiş oldu.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:45 

Amerika Birleşik Devletleri, Sibirya, Teknoloji
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