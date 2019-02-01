'Kutup Girdabı' ABD'de 21 can aldı
33 dakika önce
ABD'yi çarşamba gününden bu yana esir alan ve 'Kutup Girdabı' adı verilen soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.
ABD
'yi çarşamba gününden bu yana esir alan ve 'Kutup Girdabı' adı verilen soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:20
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