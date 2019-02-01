Son Dakika Haberleri: 'Kutup Girdabı' ABD'de 21 can aldı

'Kutup Girdabı' ABD'de 21 can aldı

33 dakika önce

ABD'yi çarşamba gününden bu yana esir alan ve 'Kutup Girdabı' adı verilen soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.

'Kutup Girdabı' ABD'de 21 can aldı, System.String[]
ABD'yi çarşamba gününden bu yana esir alan ve 'Kutup Girdabı' adı verilen soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:20 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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