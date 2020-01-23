Kutup Köpekleri - Son Dakika

Kutup Köpekleri
6 saat önce
Aaron Woodley'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Kutup Köpekleri", Kuzey Kutbu'nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını ele alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:08 Kaynak: AA
Aaron Woodley'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Kutup Köpekleri", Kuzey Kutbu'nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını ele alıyor.
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