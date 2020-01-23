Kutup Köpekleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kutup Köpekleri - Son Dakika

Kutup Köpekleri

6 saat önce

Aaron Woodley'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Kutup Köpekleri", Kuzey Kutbu'nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını ele alıyor.

Aaron Woodley'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Kutup Köpekleri", Kuzey Kutbu'nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını ele alıyor.

Kutup Köpekleri

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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