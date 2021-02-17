Kutup soğuklarıyla mücadele eden ABD'de kazalarda ve yangınlarda 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kutup soğuklarıyla mücadele eden ABD'de kazalarda ve yangınlarda 20 kişi yaşamını yitirdi

17.02.2021 21:35
Kutup soğuklarıyla mücadele eden ABD'de kazalarda ve yangınlarda 20 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

NEW Kuzey kutbundan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

NEW Kuzey kutbundan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkede 15 Şubat'tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin de hala elektrik kesintisi yaşadığı belirtildi.

Söz konusu ölümlere, yollardaki buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının yanı sıra, elektriklerin olmaması nedeniyle vatandaşların araç içlerinde ısınmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinin veya evlerde çıkan yangınların sebep olduğu bildirildi.

Teksas Fort Worth'da 13 çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesinden tedavi altına alındığı kaydedildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, 100 milyondan fazla kişinin sert kış şartları nedeniyle "ikaz" altında olduğu belirtilirken, kar yağışının yarından itibaren Teksas'ta devam etmekle birlikte kuzeydoğu bölgesi eyaletlerine doğru ilerleyeceği aktarıldı.

Associated Press ajansına konuşan Ulusal Meteoroloji Servisinden Bob Oravec, "Birçok bölgede, insanların yaşadığı sefaleti ortadan kaldırabilecek gerçekten hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Teksas'ta 2,7 milyon kişi hala elektriksiz

Ülkede elektrik kesintilerini takip eden "poweroutage.us" sitesi ise Teksas, Louisiana ve Mississippi'de hala 3 milyondan fazla kişinin elektriksiz olduğunu açıklarken, Apalaçya ile Pasifik Kuzey Batı bölgelerinde de en az 500 bin kişinin aynı sorunla mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

Elektrik kesintisinden en fazla etkilenen eyalet Teksas'ta yetkililerin, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan (FEMA) hastane ve bakımevlerinde kullanılmak üzere 60 jeneratör talep ettiği duyuruldu.

Eyalette ayrıca elektrik kesintisi ve aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar binden fazla kişinin sığındığı en az 35 sığınma evinin açıldığı belirtildi.

Eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını, ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik ulaştırılamadığını açıkladı.

Çevredeki 14 eyalete elektrik sağlayan The Southwest Power Pool şirketi, aşırı ısı kullanımından kaynaklı şebekeye yüklenme nedeniyle "elektrik sisteminin bütününü korumak için" abonelere dönüşümlü olarak elektrik verildiğini aktardı.

Kara kış, Kovid-19 aşı çalışmalarını da engelliyor

Kötü hava şartlarının, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarını da yavaşlattığına dikkati çeken yetkililer, söz konusu eyaletlere yeni aşı dozlarının ulaştırılmasında sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Birçok aşı randevusu iptal edilirken, yetkililer, aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı ve trafiğe çıkmaması uyarılarını yineledi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, hafta sonundan itibaren Teksas ve civar eyaletlerde sıcaklığın yükselmeye başlamasını beklediklerini kaydetti.

Bilim insanları, genellikle Kuzey Kutbu'nda yaşanan bu seviyedeki arktik soğukların, insanların neden olduğu küresel ısınmadan dolayı güney alt enlemlere doğru daha sık ve uzun kalacak şekilde kaymaya başladığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Elektrik kesintisi, Meteoroloji, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kutup soğuklarıyla mücadele eden ABD'de kazalarda ve yangınlarda 20 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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