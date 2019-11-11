Son Dakika Haberleri: Kütüphane'de "drama" eğitimi
Son Dakika Güncel Kütüphane'de 'drama' eğitimi

Kütüphane'de "drama" eğitimi

6 saat önce

Sandıklı Halk Kütüphanesinde öğrencelere drama eğitimi veriliyor.

Kütüphane'de

Sandıklı Halk Kütüphanesinde öğrencelere drama eğitimi veriliyor.


Öğrencilere, eğitimin amacını ve yaklaşık bir saat sürecek olan drama eğitiminin içeriğini anlatan öğretmen Fadime Yanmaz öğrencilerle birlikte etkinlik boyunca birlikte oynadı.


Drama atölyesine konuk olan Yaşarlar Zekiye Ana İlkokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen drama eğitimi sonrası konuşan öğretmen Fadime Yanmaz, yaklaşık iki hafta kadar daha kütüphanede drama eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

Sabah saatlerinde öğrencileri drama atölyesine alarak yaklaşık 1 saatlik eğitim verdiklerini kaydeden Yanmaz, "Yaptığımız tüm etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan kütüphanede çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen tüm gayreti göstererek etkinliklerimizin hatasız bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyorlar." dedi.

Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:56:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütüphane'de "drama" eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]