Kütüphane defalarca şikayet edildi - Son Dakika

Kütüphane defalarca şikayet edildi

Onlarca gencin kitap okuyup, sınavlara hazırlanması için Adıyamanlı yazarın açtığı 'Hayathanem' isimli kütüphane, "gürültü yapıldığı ve çay satıldığı" gibi iddialarla defalarca şikayet edildi.

Kütüphane defalarca şikayet edildi, System.String[]

Onlarca gencin kitap okuyup, sınavlara hazırlanması için Adıyamanlı yazarın açtığı 'Hayathanem' isimli kütüphane, "gürültü yapıldığı ve çay satıldığı" gibi iddialarla defalarca şikayet edildi.

İki adet kitap yazan Yakup Tosun, Turgut Reis Mahallesi'nde gençler 'kitap okusun' diye kütüphane açtı. Bir yıl önce 20 yıllık hayali olan kütüphaneyi açan Yakup Tosun, son 3 aydır şikayetlere maruz kalıyor. CİMER üzerinden Adıyaman Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne şikayet ediliyor.

Mahalle sakinlerinden bazıları, kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan gençlerin 'gürültü yaptıkları' ve 'kütüphanede çay satıldığı' gerekçesiyle şikayet edildi. Zabıtalar, gıda denetim ekipleri şikayetler üzerine kütüphaneye gelerek şikayetleri değerlendirdi. Yazar Yakup Tosun, son 3 ay içerisinde 10'un üzerinde şikayete maruz kaldıklarını, her defasında da şikayet ile ilgili konu olmadığının tespit edildiğini söyledi.

"Ücretsiz çay ve su hizmetlerimiz rahatsız ediyor"

20 yıllık hayalini kütüphaneyi açarak gerçekleştirdiğini kaydeden Yakup Tosun, "Yaklaşık 20 yıllık hayalimi kendi imkanlarımla hayata geçirdim. Bir yıl önce Hayathanem isminde bir kütüphane kurdum. Kütüphanemde yaklaşık 5 bin adet kitap var. Öğrenciler burada yeri geldiğinde kitap okuyorlar, yeri geldiğinde sınava hazırlanıyorlar. Son 3 aydır sürekli CİMER'e ve kurumlara şikayet edilmekteyiz. Bunun nedeni de öğrencilere ücretsiz sunduğumuz hizmetlerle alakalı olduğunu sanıyorum. Çay ve suyu ücretsiz veriyoruz, kütüphanemiz ücretsizdir. Adıyaman Belediyesine CİMER üzerinden çok defa şikayet edildik. Son dönemde de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne şikayet ediliyoruz. Gecen hafta 4 şikayet, bugün ise 2 defa telefon ile şikayet etmişler. Ben yıllardır kitap okuyan birisiyim. Kitap okumanın faydasını çok gördüm. Gençlerimizde kitap okuma oranının az olduğunu gördüm. Gerek kitap okuma, gerekse Adıyaman'da ki kütüphanenin yeniden yapılıyor olmasından dolayı, bu kütüphaneyi açtım" dedi.

Kütüphaneye gelerek burada kitap okuyan veya sınavlara hazırlanan öğrenciler ise böyle bir hizmetin sunulmasının çok güzel olduğunu ve kütüphanenin ders çalışma ortamının çok iyi olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler ayrıca, buranın şikayet edilmesine anlam veremediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Adıyaman, Kitap, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütüphane defalarca şikayet edildi - Son Dakika

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