Kütüphane, diş polikliniği bir arada - Son Dakika

Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan Yıldız Belediye Hizmet Binası'nın temeli, pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda davetliyle atıldı. Yeni hizmet binası, içindeki Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği ve çevresindeki yeşil alanıyla yeni bir eser olacak.

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan Yıldız Belediye Hizmet Binası'nın temeli, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törenle atıldı. Nisan'da yapımı tamamlanması planlanan hizmet binası; içindeki Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği ve çevresindeki yeşil alanıyla Yıldız'ın yeni cazibe merkezi olacak.

Pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda davetli ile gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Başkan Taşdelen, "Bizim için durmak yok. Hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temelini attığımız yapı, bölge halkına Belediye Hizmet Binası olarak hizmet verecek. Yıldız'ın değerine değer katacak. Merkezimizin içinde yer alan Çankaya Evimiz yine çok kapsamlı bir eğitim yuvası olacak. Her yaştan vatandaşlarımızın yararlanacağı büyük kütüphane, 260 metrekare diş polikliniği ve 700 metrekare dersliklerin yer alacağı hizmet binamız, halkımızın birlikte öğrenip birlikte sosyalleştiği bir alan olacak" diye konuştu. - ANKARA