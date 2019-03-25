Kütüphane Haftası
16 dakika önce
Mardin'de "En çok kitap okuyan okuyucu" ödülleri sahiplerini buldu.
Mardin
'de "En çok kitap okuyan okuyucu" ödülleri sahiplerini buldu. Kütüphane Haftası
etkinlikleri kapsamında Mardin Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende "En çok kitap okuyan okuyucu" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.
Mardin İl Kültür Turizm Müdürü Alaaddin Aydın
yaptığı konuşmada, kırsal mahallerdeki çocuklara gezici kütüphane aracıyla kitap ulaştırdıklarını söyledi.
Aydın, bir yıl içerisinde kütüphanedeki 48 bin 264 kitabın 22 bin 516'sını ödünç verdiklerini belirterek, 38 bin 169 kişinin ise kütüphaneden faydalandığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:20 Kaynak: AA
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