Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası

Kütüphane Haftası

16 dakika önce

Mardin'de "En çok kitap okuyan okuyucu" ödülleri sahiplerini buldu.

Kütüphane Haftası, System.String[]
Mardin'de "En çok kitap okuyan okuyucu" ödülleri sahiplerini buldu.

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende "En çok kitap okuyan okuyucu" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Mardin İl Kültür Turizm Müdürü Alaaddin Aydın yaptığı konuşmada, kırsal mahallerdeki çocuklara gezici kütüphane aracıyla kitap ulaştırdıklarını söyledi.

Aydın, bir yıl içerisinde kütüphanedeki 48 bin 264 kitabın 22 bin 516'sını ödünç verdiklerini belirterek, 38 bin 169 kişinin ise kütüphaneden faydalandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:20 Kaynak: AA

Aydın, Kütüphane Haftası, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:36:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]