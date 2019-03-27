Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası

Kütüphane Haftası

17 dakika önce

Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, 55. Kütüphane Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

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Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, 55. Kütüphane Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Özarslan mesajında, insanlara okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerin gelişmesi için Kütüphaneler Haftası'nın kutlandığını bildirdi.

Kütüphanelerin insanlık tarihi kadar önemli bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Özarslan, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi halinde bulunduğunu kaydetti.

Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kütüphanelerin, yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Özarslan, mesajında şunları kaydetti:

"Bilgi çağında, bireysel ya da toplumsal olarak iyi, güzel ve başarılı bir yer edinmek istiyorsak okumak, düşünmek, eleştirmek ve en önemlisi bilim üretmek zorundayız. Nasıl ki eğitimin, bilimin, sanatın olmadığı bir dünya düşünemiyorsak, kitapların ve kütüphanelerin de olmadığı bir dünya düşünemeyiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamalı, onlara, kütüphanelerden yararlanma alışkanlığı kazandırmalıyız.

Böylelikle, bir eğitim ve kültür kurumu olma özelliği taşıyan kütüphanelerimiz, bilgi ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktararak, medeniyetimizin gelişimine katkı sağlayacaklardır. Okuma sevgisinin hiç eksilmemesi dileği ile 55. Kütüphaneler Haftası'nı kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:11 Kaynak: AA

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